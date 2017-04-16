Gaziantep'te vatandaşlar sandık başına gitti



GAZİANTEP'te, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin referandum başladı.



Kentte kurulan 3 bin 345 sandıkta görevliler, referandum a ilişkin tercih pusulalarını kontrol edip mühürledi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saatlerin 07.00'yi göstermesiyle birlikte seçmenler içeriye alındı. 1 milyon 178 bin 748 seçmenin bulunduğu kentte, erken saatlerde sandık başına gelenlerin yoğun olduğu gözlendi. Seçmenler, sonucun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.