Gaziantep'te Vatandaşlar Sandık Başına Gitti
Gaziantep'te vatandaşlar sandık başına gittiGAZİANTEP'te, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin referandum başladı.
Gaziantep'te vatandaşlar sandık başına gitti
GAZİANTEP'te, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin referandum başladı.
Kentte kurulan 3 bin 345 sandıkta görevliler, referandum a ilişkin tercih pusulalarını kontrol edip mühürledi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saatlerin 07.00'yi göstermesiyle birlikte seçmenler içeriye alındı. 1 milyon 178 bin 748 seçmenin bulunduğu kentte, erken saatlerde sandık başına gelenlerin yoğun olduğu gözlendi. Seçmenler, sonucun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.