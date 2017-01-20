Gaziantep'te Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir evde yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fırat Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenlendi.



Baskında yapılan aramada, uzun namlulu bir silahla buna ait 30 fişek ve bir şarjör ele geçirildi.



Olayla ilgili aynı aileden H.Ö, M.Ö, Ö.Ö, M.Ö, H.Ö ve İ.Ö. gözaltına alındı.