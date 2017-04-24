Gaziantep'te Uyuşturucuya 8 Tutuklama

GAZİANTEP'te, polis tarafından son 10 gün içerisinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 14-23 Nisan tarihleri arasında planlı operasyonlar yaptığı kaydedildi. Ekiplerin, uyuşturucu imalat ve ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 82 kilo 550 gram esrar, 510 gram eroin ve 60 gram metamfetamin ele geçirdiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 2'sinin serbest kaldığı 8 şüphelinin ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu kaydedildi. - Gaziantep