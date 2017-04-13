Gaziantep'te Uyuşturucu Tacirlerine 300 Polisle Şafak Operasyonu

Gaziantep'te 300 polisle 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda duvarlara tırmanan polisler, çatılardan içeri girdi. Sürgülü kapıları koçbaşları ile kırarak giren ekipler kilolarca uyuşturucu madde ele geçirdi.



Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele NARKOTİM ekipleri, Özel Harekat Timlerinin desteğiyle şehir merkezindeki 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 300 polisin katıldığı şafak operasyonunda, önceden tespit edilen evlerin çevresi kuşatıldı. Bazı polisler duvarlardan tırmanarak evlerin çatılarından içeriye girdi. Evlerin sürgülü demir kapıları ise koçbaşları ile kırıldı. Birden fazla sürgü bulunduğu belirlenen kapılardan birinde ise 7 adet sürgü bulundu.



Narkotik köpeği Alex, uyuşturucuları tek tek buldu



Operasyonda Uyuşturucu Şube Müdürlüğünde görevli narkotik köpeği Alex de yer aldı. Polisin arama yaptığı evlerde gizlenen uyuşturucu maddeleri Alex buldu. Alex, yatak altında ve dolaplardaki gizli uyuşturucu maddeleri tek tek tespit etti.



Belirlenen 22 adreste gerçekleşen operasyonda evler didik didik arandı. Operasyonda kilolarca uyuşturucu hap, esrar maddesi, ateş buz diye tabir edilen uyuşturucu madde ile 5 adet tabanca, 8 pompalı tüfek, silahlara ait 150 adet mermi ele geçirildi.



Operasyonlarda, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Kimlikleri belirlenen fakat operasyon yapılan evlerde izine rastlanmayan 3 şahsı arama çalışmaları ise sürüyor - GAZİANTEP