Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

GAZİANTEP'te, 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 87 kilo 500 gram esrar, ruhsatsız 1 tüfek ve 1 tabanca ile çok sayıda fişek ve kurşun ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik adresleri saptanan Göllüce, İncilikaya ve Akdere mahallelerinde oturan 3 kişinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 87 kilo 500 gram esrar, ruhsatsız 1 tüfek ve 1 tabanca ile çok sayıda fişek ve kurşun ele geçirildi. Esrar ve silahlara el koyan ekipler, N.B., H.B. ve E.G. isimli şüphelileri gözaltına aldı.



- Gaziantep