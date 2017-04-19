Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen Bilgiye göre, Göllüce, İncilikaya ve Akdere mahallelerinde Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 87,5 kilogram uyuşturucu madde ile uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan planlı operasyonlar çerçevesinde ilimizde tespiti yapılan 3 ayrı adrese operasyon yapıldı. Göllüce, İncilikaya ve Akdere Mahallelerinde tespit edilen ikametlerde yapılan arama sonucunda toplam 87,5 kilogram uyuşturucu madde, 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan N.B., H.B. ve E.G. isimli şüpheli şahıslar ekiplerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlemlere başlandı" denildi.



Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin imha edildiği öğrenilirken, gözaltına alınan şahısların ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - GAZİANTEP