Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 87 kilo 500 gram esrar ile 2 silah ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri, ihbar üzerine kent genelinde önceden belirlenen üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Adreslerde yapılan aramalarda 87 kilo 500 gram esrar ile uzun namlulu silah, tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek bulundu.



Olayla ilgili N.B, H.B. ve E.G. gözaltına alındı.