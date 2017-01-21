Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 61 kilogram esrar ele geçirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 6'ıncı kilometresinde bir kamyoneti durdurdu.



Araçta yapılan aramada, cam taşıma kabininin altına gizlenmiş 61 kilogram esrar bulundu.



Araç şoförünün üst aramasında ise M.A.K. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ele geçirildi.



Şahsın yapılan incelemesinde gerçek adının H.E. olduğu ve "kasten adam öldürme"suçundan arandığı ortaya çıktı.



Gözaltına alınan zanlı, "kasten adam öldürme" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.