Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir bağ evinde 60 kilogram esrar ele geçirildi.



Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik Oğuzeli ilçesine bağlı Ekinveren köyünde bulunan bir bağ evine operasyon düzenledi.



Operasyonda, evin önünde bulunan K.A'ye ait olduğu tespit edilen otomobilde çuval içine gizlenmiş 15 kilogram ve bağ evi içerisinde çeşitli yerlere gizlenmiş 45 kilogram kubar esrar ele geçirildi.



Adli işlem başlatılan K.A'nın üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 25 mermi bulundu.