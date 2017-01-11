Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te bir iş yerinde 4 tabanca ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmada, Bekir Bey Mahallesi Hamdi Kutlar Caddesi üzerindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.



Yapılan aramalarda 4 tabanca ve çok sayıda fişek ile uyuşturucu hap, çeşitli miktar ve türden uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan C.E, emniyetteki işlemlerin ardından "Uyuşturucu madde ticareti ve 6136 sayılı Ateşli Silahla Kununa muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.