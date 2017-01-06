Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te iki ayrı operasyonda 220 gram uyuşturucu, uzun namlulu silah ve 100 mermi ele geçirildi.



Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Otoban gişelerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada, valiz içerisine gizlenmiş 200 gram uyuşturucu bulundu.



Öte yandan Barak Mahallesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır 20 gram uyuşturucu ile kalaşnikof marka uzun namlulu silah, şarjör ve 100 mermi ele geçirildi.



İki olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.