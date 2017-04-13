Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonları

Nizip ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 90 uyuşturucu hap ve 22 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Grup Amirliği ekipleri, M.B. isimli şahsın evinde arama yaptı.



Aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.



M.B, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ayrıca, polis ekipleri, Hafızpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta durumundan şüphelendikleri O.B. isimli kişinin üzerinde yaptıkları aramada, 6 paket halinde 22 gram esrar ele geçirdi.



Gözaltına alınan O.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.