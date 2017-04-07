Gaziantep'te Ur-Ge Proje Toplantısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Üniversitesi Targe Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde, Gaziantep Şekerli Mamuller Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) toplantısı gerçekleştirildi.



GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şekerli mamuller sektörünün ihtiyaçları, ihracat paylarının artırılması ve gelecekte neler yapılabileceği konusun görüşüldüğü toplantıda, ihtiyaç analiz formundan ilerleyerek veriler ışığında bir rapor çıkarılacak.



Analiz çalışmasından çıkan sonuçlara göre de 3 yıllık yol haritasının belirlenerek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı pazarlama programları gibi çalışmalarla ortak vizyon oluşturulacak.



Görüşlerine yer verilen Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram, uluslararası rekabetçilik açısından sektörün genel durumunu değerlendirdiklerini belirterek, üretim süreç ve değer analizi, sektör firmalarının insan kaynağı ve üretim teknolojisi durumu, özellikle firmaların eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama ihtiyaçları ile bireysel danışmanlık ihtiyaçları hakkında veriler toplanarak sektörün ihtiyaç analizi tanıtım toplantısı yaptıklarını kaydetti.



Sektörün yeniliğe açık olduğuna dikkati çeken Bayram URGE Projesi'nin çok büyük katkıları olacağını dile getirdi.



GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü de, Gaziantep'in sanayi ve ticaret kenti olması yanında 'gastronomi şehri' olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Kentimiz UNESCO tarafından gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına alındı ve Türkiye'nin öncü şehirlerinden birisi oldu. Bu başarıyı elde etmemizde şekerli mamuller üreten firmalarımızın da yoğun emekleri var. GSO üyesi firmaların dış ticaret deneyimlerini arttırmaya yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek. Eğitim, pazar araştırması, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerini kapsayan URGE çalışmalarımız Ekonomi Bakanlığı'nın destekleriyle bundan sonraki süreçte de devam edecek. Projeyle organizasyonlara katılan firmalar kendi ürünlerini tanıtmanın yanında kentimizin ve ülkemizin ihracatının artmasına da çok büyük katkı sağlıyorlar."