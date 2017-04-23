Gaziantep'te uçurtma şenliği



GAZİANTEP'te, Şahinbey Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen uçurtma şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Şahinbey Parkı'nda gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde belediye tarafından çocuklara binlerce uçurtma dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uçurtma şenliğine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı. Şenlik alanına gelen binlerce vatandaş çocuklarına uçurtma alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Çocukların ebeveynlerinin yardımıyla uçurduğu uçurtmalar alanda renkli görüntülere neden oldu. Animasyon ve palyaço gösterilerinin de yapıldığı şenliklerde şenlik alanını gezerek çocuklarla tek tek ilgilenen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Uçurtma şenliğinin 8'incisini düzenlediklerini ve ilgiden memnun olduklarını söyledi.



Tahmazoğlu, Çocuklarımızla birlikte olmak bizleri çok mutlu ediyor. Gökyüzü uçurtmalarla rengarenk oldu. Son derece güzel bir ortamda ailelerimiz çocukları ile birlikte oldukça mutlu. Bizlerin istediği de bu yaptığımız tüm hizmetlerimiz vatandaşımızın ve geleceğimiz olan çocuklarımızın daha huzurlu ve mutlu yaşamalarına yöneliktir. Ben tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Şenlik, alanda düzenlenen animasyon gösterileriyle devam etti.