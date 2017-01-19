Gaziantep'te Trafik Sorunu

Gaziantep Akademik Meslek Odaları Birliğince kentin trafik sorunu bulunduğu ifade edilerek, sorunun çözümü için metroya ihtiyaç olduğu kaydedildi.



Birlikten yapılan yazılı açıklamada, sanayisinin gelişmesiyle çalışan sayısının artması, yeni üniversitelerin açılması, normalin üzerinde yaşanan göç, kentte turizm ve sağlık sektörünün gelişmesi, şehrin bölgede merkez konumunda olması gibi etkenlerden dolayı Gaziantep'in nüfusunun hızla arttığı ifade edildi.



Dolayısıyla kentteki trafik sorununun da gün geçtikçe katlanarak arttığı aktarıldı.



Radikal kararlar alınmadıkça bu sorunun çözülemeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Gelişmiş birçok kentte olduğu gibi, kentimizde de raylı sistemin gerekliliği tartışılmaz bir ihtiyaçtır. Kentimizde de bu ihtiyacı karşılamak amacıyla güzergahı, kapasitesi, sistemi, modeli çok tartışılmasına rağmen hafif raylı sistem yapıldı ve yaklaşık 10 yıldır kullanılmaya devam edilmektedir ama artık bu sistemin kaldırmadığı ve ihtiyaca cevap veremediği de görülmektedir. Belki ilk yatırım maliyeti, finansman temini, Kalkınma Bakanlığından onayı, metro yapım sürecindeki trafik karmaşası gibi çok çok ciddi sorunlar karşımıza çıkacaktır ama şu bir gerçektir ki yer altı metrosuyla kentimizin trafik sorunu ciddi oranda çözülebilecektir. Bugün başlanmazsa zaten şartlar bizi önümüzdeki yakın süreçte yer altı metrosuna zorlayacaktır. Bu nedenle hiç zaman kaybetmeden, bir an önce başlanılması için adımlar atılmasını bekliyoruz."