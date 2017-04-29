Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gaziantep'te sivil polis aracının bankete çarpması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gaziantep'te sivil polis aracının bankete çarpması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi girişindeki görev yerlerine giden polislerin bulunduğu otomobil, Beylerbeyi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bankete çarptı.

Kazada, araçtaki 3 polis memuru hafif yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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