Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

İslahiye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Hamza Özsevindik (63) yönetimindeki 46 DU 962 plakalı otomobil, çevre yolu İslahiye Kavşağı yakınlarında Mustafa Koyuncu idaresindeki 27 T 5512 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.



Kazada, yaralanan sürücü Özsevindik ile araçtaki Salman Unludere (60) ve Kemal Kılıçoğlu (60) 112 Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.