Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Simens Kavşağı'nda Mustafa Keskin'in kullandığı 27 SZ 135 plakalı hafif ticari araçla, Hüseyin Doğan'ın kullandığı 27 SL 980 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada yaralanan Doğan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Aynı saatlerde Hatay Bulvarı'nda meydana gelen başka bir kazada da, yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Emine Sütçü'ye seyir halindeki Ahmet Özdemir yönetimindeki 27 SL 774 plakalı otomobil çarptı.



Yaralanan Sütçü, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.