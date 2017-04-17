Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Bekir Çınar (44) idaresindeki 63 FK 464 plakalı tır, Yavuzeli-Gaziantep karayolunun Çakal Deresi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Yavuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Çınar kurtarılamadı.



Çınar'ın cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.