Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Araban ilçesinden Gökçepayam Mahallesi istikametine gitmekte olan Murat Demirkapı yönetimindeki 54 D 570 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Hüseyin Demirkapı (31), hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Murat Demirkapı ve Perihan Demirkapı, ambulansla Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.
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