Gaziantep'te Toplantı ve Gösteri Yasağı

Gaziantep'te terör örgütleri ve marjinal gruplarca büyük çaplı infial oluşturacak toplumsal olayları tetiklemeye yönelik faaliyetlerde bulunacakları yönündeki istihbaratı bilgiler üzerine kentteki açık yer toplantıları ve gösterileri yasakladı.



Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bazı terör örgütleri ve marjinal gurupların referandum sonucu üzerine protesto yaparak büyük çaplı infial yaratacak toplumsal olayları tetiklemeye yönelik faaliyetlerde bulunacakları istihbaratı üzerine açık alanda toplantı yürüyüş ve gösterileri yasakladı.



Valilikten yapılan açıklamada, "16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen Halkoylaması sonucunu sabote etmek ve gölgelemek amacıyla başta DEAŞ olmak üzere PKK/KCK, DHKP-C, FETÖ/PYD vb. terör örgütleri ve legal görünümlü uzantıları içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca ülkemiz bütünlüğüne zarar vermek amacıyla muhtemel küçük çaplı asayiş olayları ve protestoların, yükselen siyasi tansiyonun etkisiyle büyük toplumsal olaylara dönüştürülebileceği, Halkoylaması sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ülke genelinde kutlamalar yapıldığı da göz önünde bulundurulduğunda, karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlikler yaşanabileceği, belirtilen çerçevede gerçekleştirilecek protestoların, terör örgütleri ve marjinal gruplarca büyük çaplı infial yaratacak toplumsal olayları tetiklemeye yönelik faaliyetlerde bulunacakları yönünde istihbarı bilgiler elde edilmiştir. Bu bağlamda terör örgütü PKK/KCK etrafında oluşturulan HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) tarafından, başta Ankara, Eskişehir ve Antalya illerimiz olmak üzere toplumsal barışı bozmaya yönelik kaos, şiddet ve çatışma ortamının olması amacıyla protestoların yapıldığı, grup içerisinde bulunan provokatörlerin halkı tahrik ettiği tespit edilmiştir. Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince yapılacak olan açık alanlardaki açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinlikler genel asayiş ve kamu düzenin korunması için İl Genelinde 18 Nisan 2017 ile 18 Mayıs 2017 tarihleri arasında yasaklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP