Gaziantep'te Tır Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bariyerlere çarparak uçuruma yuvarlanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, D850-13 karayolu Çakal Deresi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten Yavuzeli istikametine seyreden Bekir Çınar (44) idaresindeki 63 FK 464 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Takla atan tır, uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, tırın sürücüsü Bekir Çınar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çınar'ın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP