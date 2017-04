Gaziantep'te teşvik sistemi anlatıldı



GAZİANTEP'te, Ticaret Odası tarafından Yatırım Teşvik Sistemi'nde yapılan son düzenlemeler ile kente sağlanan teşviklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Price Water House Coopers (PWC) Türkiye danışmanlık şirketi işbirliği ile 'Yatırım Teşvik Sistemi ve Gaziantep' konulu toplantı düzenledi. GTO konferans salonunda düzenlenen toplantıya; GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Price Water House Coopers Türkiye Müdürü Durul Kayılı, Price Water House Coopers Türkiye mali müşavirleri Zeki Gündüz ile Recep Bıyık ve GTO üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Beyhan Hıdıroğlu, teşviklerin her zaman iş dünyasını motive ettiğini ama Gaziantep'in zaman zaman teşvikler konusunda üvey evlat muamelesi gördüğünü savundu. Gaziantep'in tarih boyunca ticaretin merkezi olduğunu söyleyen Hıdıroğlu, kentin başarılı olduğu bu yüzden ticaret kapsamına alınmadığını öne sürerek, şunları söyledi:



"Bildiğiniz üzere 2012 yılında yürürlüğe giren teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır. Her zaman kendi özgücü ile ayakta kalmış ve üstün bir performans sağlamış olan Gaziantep bölgesel teşvik sisteminde 3'üncü sırada yer almıştır. Gaziantep verilen teşviklerin kademeli olarak arttığı 4- 5, ve 6'ncı bölge arasında kalmış 2016 yılında 10 yabancı sermaye olmak üzere toplam 175 yatırım teşviki belgesi kullanmıştır. Teşvikler iş dünyasını her zaman motive etmiş bir unsurdur ama Gaziantep zaman zaman teşvik konusunda üvey evlat muamelesi görmektedir. Gaziantep tarih boyunca hem ticaretin merkezi olmuştur. Teşvik söz konusu olduğunda ne yazık ki Gaziantep zaten başarılı denilerek teşvik kapsamına alınmamaktadır. Son dönemde gerek sınır ülkelerinde yaşanılanlar gerek küresel gelişmeler ve bölgemizdeki terör olayları kentimiz ekonomik ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemiştir. Hükümetimizin Doğu ve Güneydoğu illerinde faaliyet gösterin esnafın desteklenmesi için aldığı kararda da Gaziantep kapsam dışı bırakılmıştır. Halbuki Gaziantep Doğu illerinin en büyük tedarikçisi konumdadır."



Beyhan Hıdıroğlu'nun konuşmasının ardından Price Water House Coopers Türkiye Mali Müşavirleri tarafından üyelere teşvik sistemi anlatıldı.