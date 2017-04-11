Gaziantep'te Terör Operasyonuna 4 Tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütleri DHKP-C ile MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Çarşamba günü terör örgütleri DHKP-C ile MLKP adına kent merkezi ve ilçelerde eylem ve faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik, insansız hava aracı destekli operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler tarafından önceden belirlenen çok sayıda adreste arama yapıldı. Balyoz ile kırılarak girilen evlerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, kitap, dergi gibi yayın ile dijital materyal ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



? - Gaziantep