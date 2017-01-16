Gaziantep'te Tarihi Eser Operasyonu

Gaziantep'te bir ticari araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 6 heykel, işlemeli vazo, 27 sikke, kama ve 2 tepsi ele geçirildi.



Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda yol emniyet, kontrol ve devriye çalışmaları sırasında ticari bir aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada, eşyaların arasına gizlenmiş tarihi değere sahip 27 sikke, 6 heykel, 2 tepsi, bir işlemeli vazo ve bir kama ele geçirildi.



Olayla ilgili yabancı uyruklu yolculardan M.H. ve D.H. hakkında adli işlem başlatıldı.



Ele geçirilen eşyaların hangi döneme ait olduğuna ilişkin araştırmaların devam ettiği bildirildi.