Gaziantep'te Suriyeli Cinayetinin Şüphelileri Aranıyor

GAZİANTEP'te, geçen pazar günü başından vurularak öldürüldükten sonra cesedi boş araziye atılan Suriyeli 36 yaşındaki Muhammed Elmahri'nin cinayet şüphelilerini bulmak için soruşturmayı sürdüren polis, daha önce mühürlenen bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren polisler, mekanı işleten Suriye uyruklu kişilerin, güvenlik kamerası kayıtlarının tutulduğu bilgisayarı alarak kaçtıklarını belirledi.



Geçen pazar günü Güneykent Mahallesi'nde yol kenarında boş arazide başına ateş edilerek öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yapılan incelemede Suriye uyruklu Muhammed Elmahri'ye ait olduğu belirlendi. Cinayetle ilgili araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, bugün Akyol Mahallesi'nde bir eğlence mekanına operasyon düzenledi. Suriyeliler tarafından işletildiği ve yasa dışı işler yapıldığı için daha önce mühürlendiği öğrenilen mekana, polis kapısını kırarak girdi. Polisler, mekanı didik didik aradı. Gizli bölme olabileceğini düşünen polisler mekanın duvarına vurarak boşluk olup olmadığını anlamaya çalıştı. Mekanın iç ve dış kısımlarına konulan onlarca güvenlik kamerasının kayıtlarının tutulduğu bilgisayarın alındığını belirleyen polis, yerde bulunan kan izlerine benzeyen izleri incelemeye aldı.



Ekipler, cinayetin, ısıtıcıların ve ışıklarının açık bırakıldığı mekanda işlenmiş olması ve şüphelilerin cinayetten sonra panik içerisinde kaçmış olması ihtimali üzerinde duruyor. - Gaziantep