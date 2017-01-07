Gaziantep'te şüpheli valizden elbise çıktı



GAZİANTEP'te, cadde üzerine bırakılan ve bomba paniğine neden olan valizden elbise çıktı.



Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde duran 27 UD 361 plakalı otomobilin yanına bırakılan valizi görenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Gelen polis, bölgede güvenlik önlemi alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çağrılan bomba imha uzmanı tarafından incelenen valiz, fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamanın ardından korkuya neden olan valizin içinden elbise çıkarken, cadde yeniden trafiğe açıldı.



Bu arada polis meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için uyarılarda bulunurken, birçok kişinin bu duruma aldırış etmeyerek valizin fünyeyle patlatılmasını cep telefonu kameralarıyla kayıt altına almaya çalışması dikkat çekti.