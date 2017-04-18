Gaziantep'te Şüpheli Otomobilde Patlayıcı Arandı

GAZİANTEP'te, otoparktaki bir otomobilde patlayıcı olduğu ve eylemde kullanılacağı ihbarını alan polis ekipleri, eğitimli köpek ile yaptığı aramada, olumsuzluğa rastlamadı.



Olay, öğleden sonra İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Otoparkta park halinde bulunan bir otomobilin içerisinde patlayıcı olabileceğinden şüphelenen esnaf, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi sevk edildi. Otoparkın etrafını ablukaya alan polis, güvenlik şeridi çekerek giriş-çıkışları engelledi. Çevredekilerin kimlik kontrolünü yapan ekipler, bölgeye bomba imha uzmanı ve köpek eğitim merkezinden ekipler çağırdı. Otoparktaki durumundan şüphelenen otomobil ve çevresi 'Gece' isimli eğitim köpek ile didik didik arandı. Kısa süre tedirginliğe yol açan aramada, olumsuz bir duruma rastlanmayınca önlemler sonlandırıldı. - Gaziantep