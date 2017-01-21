Gaziantep'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Gaziantep'te alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.



Ulucanlar Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan Cuma Koşucu (26) ağır yaralandı.



112 Acil Servis ekibince Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koşucu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Koşucu'nun cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.