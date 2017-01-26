Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Gaziantep'te bir şahıs, ayrıldığı dini nikahlı eşinin evinde tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralayarak kayıplara karıştı.



İddiaya göre, Müslüm Ö. kendisinden kısa süre önce tartışıp ayrılan dini nikahlı eşi S.S'nin Kolejtepe Mahallesi'ndeki evine gitti. Müslüm Ö. ile evdekiler arasında kısa süre sonra çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine evde bulunan E. A. ve E. T. silahla yaralandı. Müslüm Ö, olay yerinden plakası alınamayan bir araçla kaçtı. Polis ekipleri, şahsın kaçtığı aracı belirleyerek kent merkezinde durdurdu. Müslüm Ö'nün araçta olmadığı belirleyen ekipler, şahsın araç değiştirdiğini öğrendi.



Polis ekipleri, Müslüm Ö'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP