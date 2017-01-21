Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Ölü

Gaziantep'te alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.



İddiaya göre, aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, merkez Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde karşılaşınca tartışmaya başladı.



Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavga meydana geldi. Ölen yada yaralanın olmadığı olay ardından taraflar kaçarak, olay yerinden uzaklaştı.



Daha sonra yeniden Deniz Mahallesi'nde bir araya gelen grup, karşılıklı silah kullanmaya başladı. Çıkan çatışmada gruptakilerden Savaş Dahan ile Ökkeş Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



Olay yerlerinde ele geçirilen çok sayıdaki boş kovan ise incelenmeye alındı.