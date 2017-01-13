Gaziantep'te Silah Kaçakçısına Operasyon

Gaziantep'te polisin yaptığı kaçak silah operasyonunda 5 tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Göllüce Mahallesinde M.D'nin oturduğu eve operasyon düzenledi.



Şüphelinin evinde yapılan aramada 5 tabanca ile bunlara ait 20 adet fişek, 9 adet şarjör ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan M.D. sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.