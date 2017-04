Gaziantep'te, Şehit Uzman Çavuşun Baba Evinde Yas

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde arazi arama tarama faaliyetleri sırasında uçuruma yuvarlanıp şehit olan uzman çavuş 26 yaşındaki Barış Düver'in acı haberi, memleketi Gaziantep'te yaşayan ailesini yasa boğdu.



Uzman çavuş Barış Düver'in şehit olduğu haberini, Barak Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Babası Ahmet Düver'in 15 yıl önce hayatını kaybettiği belirtilen Barış Düver'in acı haberini alan annesi Emine Düver, gözyaşlarına boğuldu. Merve Düver ile 2 ay önce evlenen ve 15 Haziran'da düğün yapacakları belirtilen şehit uzman çavuş Düver'in baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.



Şehit uzman çavuş Barış Düver'in cenazesi, yarın Oğuzeli İlçesi'ne bağlı Yakacık Mahallesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.



- Gaziantep