Gaziantep'te Şehit Polisin Baba Evinde Yas

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde polis aracının kaza yapması sonucu şehit düşen polis memuru 46 yaşındaki Yener Arslan'ın memleketi Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.



Nazilli'de dün akşam saatlerinde 'Dur' ihtarına uymayan otomobili takip eden polis memuru Hasan Özdemir'in kullandığı 09 A 7444 plakalı polis aracının Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 plakalı tankerle çarpışmasıyla şehit düşen Yener Arslan'ın memleketi Gaziantep'teki baba evine acı haber ulaştı. Evli ve 3 çocuk babası polis memuru Arslan'ın şehit haberini, Şahinbey İlçesi'ne bağlı Nuri Pazarbaşı Mahallesi'ndeki annesi Gönül ve babası Hasan Arslan'a emniyet yetkilileri verdi. Şehit Arslan'ın baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, Arslan'ın yakınları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Arslan'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenecek törenle toprağa verilecek.