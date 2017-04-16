Gaziantep'te Sandıklar Sayılıyor

Gaziantep'te sandıklar sayılıyorGAZİANTEP'te, Anayasa değişikliği halkoylaması sandıkları açılmaya başladı.

Gaziantep'te Sandıklar Sayılıyor

Gaziantep'te sandıklar sayılıyor

GAZİANTEP'te, Anayasa değişikliği halkoylaması sandıkları açılmaya başladı.

1 milyon 178 bin 748 seçmenin bulunduğu kentte vatandaşlar, kurulan 3 bin 345 sandıkta oy kullanıp Anayasa değişikliğine ilişkin tercihlerini yaptı. Sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saatlerin 16.00'yı göstermesiyle birlikte sona erdi. Görevliler, sandıkları açıp oyları saymaya başladı.

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