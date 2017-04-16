Gaziantep'te sandıklar sayılıyor



GAZİANTEP'te, Anayasa değişikliği halkoylaması sandıkları açılmaya başladı.



1 milyon 178 bin 748 seçmenin bulunduğu kentte vatandaşlar, kurulan 3 bin 345 sandıkta oy kullanıp Anayasa değişikliğine ilişkin tercihlerini yaptı. Sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saatlerin 16.00'yı göstermesiyle birlikte sona erdi. Görevliler, sandıkları açıp oyları saymaya başladı.