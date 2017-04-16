Gaziantep'te Sandıklar Sayılıyor (2)
OY TORBALARI ADLİYEDEGaziantep'te, Anayasa değişikliği halk oylaması sandıkları okullarda sayıldıktan sonra görevliler tarafından polisler eşliğinde adliyeye götürülmeye başlandı.
OY TORBALARI ADLİYEDE
Gaziantep'te, Anayasa değişikliği halk oylaması sandıkları okullarda sayıldıktan sonra görevliler tarafından polisler eşliğinde adliyeye götürülmeye başlandı. Görevliler, oy pusulalarının bulunduğu torbaları adliyede güvenlik önlemleri arasında sayım için içeriye aldı.