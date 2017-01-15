Gaziantep'te Sanayici ve Çiftçiye Destek Sürecek

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kentin en önemli dinamikleri arasında yer alan sanayi ve tarım alanında verdikleri destekleri arttırarak, devam edeceklerini belirterek, "Milletimizden aldığımız destekle ekonomimizin daha da büyüyüp güçlenmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.



Şehitkamil Belediyesi sağladığı imkanlarla ekonomik gelişimini sürdürürken, sanayiciye ve çiftçiye ise önemli destek veriyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep ekonomisinin en önemli iki dinamiği olarak kabul edilen sanayi ve tarım sektörüne yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Özellikle 2016 yılı içerisinde hem sanayicinin hem de çiftçinin önünü açmak adına çok sayıda başarılı proje uyguladıklarını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ekonominin büyümesini sağlayacak yatırımların artarak süreceğini aktardı. Başkan Fadıloğlu, hem sanayicilerin önünü açacak yeni iş sahaları hem de çiftçinin üretimine doğrudan etki edecek arazi yolları açma konusundaki çalışmaların devam edeceğini bildirdi.



Sanayicilerin gelişmesi için yeni iş sahaları



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2015 yılından bu yana Plastikçiler Ayakkabıcılar Sitesi ve Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) bölgelerinde önemli çalışmalar yaptıklarına değindi. Plastikçiler Ayakkabıcılar Sitesi'nde 895 bin metrekare alanda çalışma yaptıkları bilgisini paylaşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sadece bu bölgede 66 kilometre yol açtıklarını söyledi. KÜSGET bölgesinde 978 bin metrekare alanda çalıştıklarını kaydeden Başkan Fadıloğlu, bu bölgede de 18 kilometre yol açtıklarını dile getirdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, KÜSGET bölgesinin devamı olan Çimento Fabrikası arazisindeki çalışmaların tamamlandığını ifade etti. Fadıloğlu, ayrıca bu bölgede bulunan Halıcılar Sitesi ve 25 Aralık Sanayi Sitesi ile otoban arasında kalan bölgede de yol açma-yapma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.



"Gaziantep herhangi bir şehir değil"



Gaziantep'in üretkenliğe bağlı yoğun göç alan bir şehir olduğunu anlatan Başkan Fadıloğlu, "Gaziantep, Türkiye'deki şehirlerden herhangi bir şehir değil. Gaziantep çok farklı bir şehir. Gaziantep, büyük bir çekim merkezidir. Bugün halen İstanbul'dan sonra en fazla göç alan il Gaziantep'tir. Bu da Gaziantep'teki cazibe oranıyla doğru orantılıdır. İnsanlar; işin, aşın olduğu yere gelir. Bizim şehrimiz, iş-güç üretir. Bizim, küçük ve orta ölçekli sanayiciler için iş imkanı sağlayacak yerlere ihtiyacımız var. Bugün KÜSGET'e gittiğinizde artık mevcut mekanların yetmediğini görürsünüz. Bu hızda büyüyen bir şehrin yeni işyeri alanlarına ihtiyacı var. Biz de bu ihtiyacı ortadan kaldırmak adına yoğun şekilde altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.



"Çiftçilerimizin sonuna kadar destekçi olacağız"



Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yasa ile köyden mahalle statüsü kazandırılan alanlardaki 64 mahallenin birbiriyle bağlantısını sağlayacak 545 kilometre arazi yolu açtıklarını anlatı. Başkan Fadıloğlu, "Dönemimizin sonuna kadar tüm mahalle olan köylerimize girmiş olacağız. Kırsal alanda arazi yolu açılmamış yer kalmayacak. Bizim derdimiz; vatandaşlarımızın tarım yaparken daha rahat ulaşımını sağlamak. Vatandaşlarımızın arazisine rahat bir şekilde gidip gelerek ürünlerini rahat bir şekilde getirmelerini sağlamak adına bu çalışmaları devam ettireceğiz. Özellikle köylülerimizin vermiş olduğu destekle arazilerine giriyoruz. Onların da desteğiyle sorunsuz bir şekilde çalışmaları devam ettiriyoruz. Çiftçimizin ulaşabilecekleri her noktaya ulaşmaları noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP