GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde iki gün önce meydana gelen çatışmada yaralanan polis memuru 30 yaşındaki Hakan İmrak, Ankara'ya sevk edildi.
Kentteki özel bir hastanede sol gözünden ameliyat edilen 6 yıllık polis memuru Hakan İmrak, bu sabah erken saatlerde ambulansla havalimanına götürüldü. Görme sorunu yaşayan İmrak, ileri tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. - Gaziantep
Gaziantep'te Saldırıda Yaralanan Polis Ankara'ya Sevk Edildi
GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde iki gün önce meydana gelen çatışmada yaralanan polis memuru 30 yaşındaki Hakan İmrak, Ankara'ya sevk edildi.
GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde iki gün önce meydana gelen çatışmada yaralanan polis memuru 30 yaşındaki Hakan İmrak, Ankara'ya sevk edildi.
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