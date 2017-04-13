Gaziantep'te Saldırı Planlayan Deaş'lı Canlı Bomba Tutuklandı-2

Gaziantep'te Saldırı Planlayan Deaş'lı Canlı Bomba Tutuklandı-2

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Gaziantep, Antep, Canlı Bomba