Gaziantep'te Sahtecilik Operasyonu - 4 Kişi Gözaltına Alındı

Gaziantep'te düzenlenen sahtecilik operasyonunda, 9 binden fazla sahte milli piyango bileti ve sahte paralarla baskı kalıpları ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde bir kadın kuaförüyle matbaaya eş zamanlı operasyon düzenlendi.



İş yerlerinden yapılan aramalarda, 9 bin 374 sahte milli piyango bileti, sahte 16 bin 700 dolar, 177 milyon 250 bin sahte Irak dinarı, 2 sahte pasaport, 100 dolarlık metal baskı kalıbı, 1 metal pasaport kalıbı, 27 boş silah taşıma ruhsatı, 750 boş trafik tescil belgesi, 8 hafıza kartı ele geçirildi.



Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.