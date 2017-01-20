Gaziantep'te Sahte Piyango Bileti Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir kuaför ile matbaaya düzenlenen operasyonda sahte milli piyango biletleri, paralar ve baskı aletleri ele geçirildi.



Gaziantep'te bir kuaför ile matbaaya düzenlenen operasyonda sahte milli piyango biletleri, paralar ve baskı aletleri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, bir kadın kuaförü ile matbaaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte olduğu tespit edilen 9 bin 374 milli piyango bileti, toplam 16 bin 700 dolar, 177 milyon 250 bin Irak dinarı ve 2 pasaport ile 100 dolarlık metal baskı kalıbı, 1 metal pasaport kalıbı, 27 boş silah taşıma ruhsatı, 750 boş trafik tescil belgesi, 8 hafıza kartı ele geçirildi" denildi.



Olayla ilgili olarak ise biri çocuk 4 kişi gözaltına alınırken, şahısların sorgusunun sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP