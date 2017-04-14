Gaziantep'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış aniden kenti etkisi altına aldı.



Bazı bölgelerdeki yollarda su birikintileri oluşurken, araçlar ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.



Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış ve gök gürültüsü daha sonra etkisini kaybetti. - GAZİANTEP