Gaziantep'te sağanak yağış



GAZİANTEP'te aniden etkili olan sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşarken yağmurdan etkilenmemek için kapalı alanlara saklandı.



Kentte öğleden sonra başlayan sağanak yağmur, hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşattı. Yağmura yakalananlar, kapalı alanlara koşarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Islanmamak için çaba harcayanlar, kapalı alanlarda yağmurun etkisinin azalmasını bekledi. Yetkililer, vatandaşları su baskınlarına karşı uyarırken, kentte yağmur etkisini sürdürüyor.