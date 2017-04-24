Gaziantep'te safari fotoğrafçıları ödüllendirildi



GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Safari Parkında Çocuk Objektifinden Yaban Hayatı" konulu fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi.



Gaziantep'te daha önceden çeşitli okullardan belirlenen 100 çocuk, foto muhabir Coşkun Aral ve ekibiyle birlikte Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Safari Parkındaki hayvanların fotoğraflarını çekti. Program kapsamında çocukların çektikleri fotoğraflarla dereceye giren 31 öğrenciye ödülleri Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen tören ile ödülleri verildi. Törene foto muhabir Coşkun Aral, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Çoşkun Aral, safari fotoğrafçılığında çok tecrübeli olduğunu bu proje ile safari fotoğrafçılığı yapacak gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Böyle bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirten Aral şunları söyledi:



"İnsanın en büyük sorumluluğu kendisine bahşedilen bu gezegende var olan bütün hayatlara aynı özeni, aynı korumacılığı ve onlar arasındaki barışı dengelemek ve korumaktır. Ben yaban hayat diyorum, vahşi hayat demeyi sevmiyorum çünkü onların kendi içlerinde çok ciddi bir doğal denge var. Çektiğimiz fotoğraflarda Gaziantep'teki bu küçük alanda bile onların nasıl bir düzen içinde yaşadıklarını göreceksiniz. Ben çok mutluyum çünkü ülkemde ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Bugüne kadar Afrika'da yaban hayatında safari tecrübesi çok yaşadım amacımız bizden sonra safari fotoğrafçılığı yapacak genç arkadaşlarımızı yetiştirmek. Bunun ilk adımını Gaziantep'te bunun ilk adımını attık. "



Konuşmanın ardından 1'inci olan Tuğçe Demir'e fotoğraf makinesi, dereceye giren 30 öğrenciye ise çeşitli hediyeler verildi.