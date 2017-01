Gaziantep'te Resim Sergisi Açıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan 26 kursiyer, resim sergisi açtı.



Kurs eğitmeni Öner Çağlar, Gaziantep Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tüm illerde resim kursu başlatıldığını söyledi.



Kursun 4 aydır devam ettiğini belirten Çağlar, "Kursumuzda çocuklardan, ev hanımlarından, doktora kadar her meslekten, her yaştan insana eğitim verdik." dedi.



Güzel sanatların her alanında eğitim vermeye çalıştıklarını dile getiren Çağlar, şöyle konuştu:



"Kara kalem, guaj, pastel, heykel alanlarında 26 kursiyere eğitim verdik. 200'ün üzerinde resim yapıldı. Eline kalem alan kursiyerlerimiz kendilerini çok geliştirdi. Resim yapmanın yetenek olduğu söyleniyor ama bu doğru değil. Yetenek denilerek insanlar önyargılı davranıyor. Çalışarak ve azmederek resim yapılabilir."