Gaziantep'te polisten motosiklet operasyonu



GAZİANTEP'te 300 polisin katılıyla motosikletlere yönelik operasyon yapıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 300 polisin katılımıyla akşam saatlerinde motosikletli şüpheli kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Cadde ve sokaklarda ring halinde yapılan operasyonda çok sayıda motosikleti durduran polisler, sürücülerinin kimliğini kontrol etti, üst aramasını yaptı. Durdurulan bir motosiklet sürücüsünün üzerinden 3 bıçak çıktı. Bıçaklara el koyan polis, ismi öğrenilemeyen sürü hakkında yasal işlem yaptı. Operasyonda yapılan kontrolde evrakları eksik olan 10 motosiklet, çekicilerle otoparka götürüldü. Bölgede oturanlar uygulamadan memnun olduğunu ifade ederken, yetkililer operasyonların süreceğini söyledi.