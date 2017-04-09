Gaziantep'te Polisten Kaçan Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı

Gaziantep'te, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelvadi Mahallesi'nde plakası belirtilmeyen bir araç, ekiplerin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı.



Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız 1 tabanca, 55 şarjör, 26,6 gram metamfetamin uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.



Otomobilde bulunan zanlılar H.K. ve O.K. gözaltına alındı.