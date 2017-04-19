Gaziantep'te PKK Kck Operasyonunda 7 Tutuklama

Gaziantep'te PKK KCK operasyonunda 7 tutuklamaGAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında 2 öğretmenin de bulunduğu 7'si tutuklandı.

Gaziantep'te PKK Kck Operasyonunda 7 Tutuklama

Gaziantep'te PKK KCK operasyonunda 7 tutuklama

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında 2 öğretmenin de bulunduğu 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Çarşamba günü hava destekli gerçekleştirilen operasyonda aralarında DBP'li yöneticiler ile 2 öğretmenin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 DBP yöneticisi ve 2 öğretmenin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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