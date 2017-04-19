Gaziantep'te Pkk/kck Operasyonunda 7 Tutuklama

Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, olay yeri inceleme, bomba imha uzmanlarının katılımı ile yapılan operasyonlarda Demokratik Bölgeler Partisi il yöneticisi, öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. İnsansız hava aracının da kullanıldığı operasyonda gözaltına alınanlar sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 7'si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - GAZİANTEP