Gaziantep'te Pkk/kck Operasyonu: 11 Gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına il merkezinde faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik, insansız hava aracı destekli operasyon gerçekleştirildi.



11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında çeşitli suç aletleri ve "terör örgütünü simgeleyen" materyaller ele geçirildi.